Son Dakika Haberleri: Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı
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Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı

1 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]
Malatya'nın Kale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Malatya- Elazığ kara yolunun Kale Belediyesi Kavşağı'nda F.E (16) yönetimindeki 44 AAB 578 plakalı otomobille Ayfer Çelik'in kullandığı 44 PC 181 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İlk müdahaleleri olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:08 Kaynak: AA
Elazığ, Kale, Malatya, Güncel
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