Malatya'da trafik kazası: 7 yaralı
1 saat önce
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, N.G. (46) yönetimindeki 44 ER 323 plakalı otomobil, Kayseri-Malatya kara yolunun Yukarıulupınar mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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