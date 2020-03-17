Malatya'da trafik kazasında bebek öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da trafik kazasında bebek öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Malatya'da trafik kazasında bebek öldü, 3 kişi yaralandı

7 saat önce

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 aylık bebek öldü, anne ve babasının da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Malatya'da trafik kazasında bebek öldü, 3 kişi yaralandı, System.String[]

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 6 aylık bebek öldü, anne ve babasının da aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yakup Özkul (32) yönetimindeki 23 AR 815 plakalı otomobil, Adıyaman-Malatya kara yolu Erkenek Mahallesi Karanlıkdere mevkisinde, Mehmet Aslan (42) idaresindeki 27 ABT 431 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, 6 aylık Mehmet Akif Özkul hayatını kaybetti, sürücü babası Yakup Özkul, annesi Mervenur Özkul (26) ile kamyon sürücüsü Mehmet Aslan yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan Yakup Özkul'un askeri personel olduğu öğrenildi.

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi
Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın tuzlu su önerisine yanıt: Virüs, tuzlu suda daha çok yaşayabilir
Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi Dünya virüsten kan ağlarken onlar plaja akın etti! ABD'de 'Pes' dedirten görüntüler bugün çekildi         
16:51
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor         
15:14
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı         
14:42
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı         
14:17
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti         
14:07
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor         
14:00
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu 30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu         
12:40
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı tutuklandı         
10:24
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 23:45:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da trafik kazasında bebek öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]