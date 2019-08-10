Malatya'da traktör dereye uçtu: 1 ölü
45 dakika önce
Malatya'nın Arguvan ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 08:13 Kaynak: İHA
'nın Arguvan
ilçesinde yoldan çıkan traktörün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza;Arguvan ilçesine bağlı Koçak Mahallesi
'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Koçak Mahalle üzerinde seyir halinde olan Meri Özdemir (54) yönetimindeki traktör, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan dereye uçtu. Kazada traktör şoförü Özdemir hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili jandarma jandarma ekipleri inceleme başlatırken Meri Özdemir'in cenazesi Malatya Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA
Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı 7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi Diyarbakır'da Roma dönemine ait altın yazmalı tarihi kitap ele geçirildi