Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

07.04.2022 16:14
Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör devrildi.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan traktör devrildi. Kazada bir kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

Kaza, Darende ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet İli yönetimindeki 31 PE 287 plakalı Massey Ferguson marka traktör sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.

Feci kazada hayatını kaybeden Mehmet İli'nin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na yaralı eşi ise Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Malatya, Traktör, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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