Son Dakika Haberleri: Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü
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Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü

2 saat önce

Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü, System.String[]
Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kale ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Sadık Pektaş (68), 44 BT 385 plakalı traktörle kayısı bahçesine giderken şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Pektaş'ı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerinde 112 Acil Servis ekipleri geldi.
Ekipler, Pektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Malatya, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:46 Kaynak: AA
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