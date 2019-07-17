Malatya'da traktör devrildi: 1 ölü
2 saat önce
Malatya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:46 Kaynak: AA
'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kale
ilçesi Dedeköy Mahallesi'nde Sadık Pektaş (68), 44 BT 385 plakalı traktörle kayısı bahçesine giderken şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan Pektaş'ı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerinde 112 Acil Servis
ekipleri geldi.
Ekipler, Pektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.
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