Son Dakika Haberleri: Malatya'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı

Malatya'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı

42 dakika önce

Malatya'nın Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Malatya'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
Malatya'nın Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Basri Gökhan (66) idaresindeki 44 LK 362 plakalı traktör, Malatya- Elazığ kara yolu Sağukpınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada ağır yaralanan Gökhan, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:13 Kaynak: AA

Elazığ, Malatya, Güncel
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