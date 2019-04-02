Malatya'da Traktör Devrildi: 1 Yaralı
42 dakika önce
Malatya'nın Kale ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Malatya
'nın Kale
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Basri Gökhan (66) idaresindeki 44 LK 362 plakalı traktör, Malatya- Elazığ
kara yolu Sağukpınar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada ağır yaralanan Gökhan, 112 Acil Servis
ekiplerince Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:13 Kaynak: AA
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