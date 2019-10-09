Son Dakika Haberleri: Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı

Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı

56 dakika önce

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaralandı.

Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı, System.String[]

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu, 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kocaözü Mahallesin'de meydana geldi. Bahçeden dönen Nazmi Coşkun yönetimindeki 44 HV 443 plakalı traktör kontolden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Nazmi Coşkun ile traktörün kasasında bulunan Feride, Fetey, Şevki, Özge Coşkun, Hacı Ali ve Fadime Yiğit yaralandı. Yaralılar, köydeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Hekimhan, Kocaözü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
E-5'te ilginç kaza! İETT şoförü kendisine çarpan aracı bariyerlere sıkıştırdı Futbol camiasından Barış Pınarı Harekatı'na destek! Son dakika: Muhalefet liderlerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk yorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:39:42. #7.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da traktör devrildi: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]