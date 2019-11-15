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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da traktör kazası: 1 ölü - Son Dakika

Malatya'da traktör kazası: 1 ölü

6 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Malatya'da traktör kazası: 1 ölü, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Yeşildere Mahallesi'nde gece yoldan çıkan Mahmut Gümüş (50) yönetimindeki traktör şarampole yuvarlandı. Kazayı sabah okula giden öğrencilerin fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler traktör sürücüsü Mahmut Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerinde jandarma tarafından yapılan inceleme sonrası sürücünün cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MALATYA

Mahmut Gümüş, Pütürge, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:46 Kaynak: İHA
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