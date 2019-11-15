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Malatya'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü

6 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'da traktör şarampole devrildi: 1 ölü, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Mahmut Gümüş (50), kullandığı 44 BK 087 plakalı traktörle Tepehan Mahallesi Surguçlu Sokak'a kömür bırakıp dönüşe geçti. Dönüş sırasında Yeşildere Mahallesi mevkisinde traktör şarampole devrildi.

Okula giderken devrilen traktörü gören öğrencilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Pütürge, Malatya, Gümüş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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