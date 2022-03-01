Malatya'da traktör sürücülerine "rops demiri"nin önemi anlatıldı - Son Dakika
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Malatya'da traktör sürücülerine "rops demiri"nin önemi anlatıldı

01.03.2022 13:10
Malatya'da traktör sürücülerine "rops demiri"nin önemi anlatıldı

Malatya'da trafik ekipleri, çiftçilerin traktörlerinde emniyet rops demiri kullanımı konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Malatya'da trafik ekipleri, çiftçilerin traktörlerinde emniyet rops demiri kullanımı konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince bahar ayları ile birlikte trafikte daha çok seyir halinde olacak çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan çiftçilere, can ve mal güvenliği kapsamında traktör devrilmelerine karşı hayati önem taşıyan koruyucu rops demirinin kullanımının önemi anlatıldı.

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Trafik Denetleme, Traktör, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da traktör sürücülerine 'rops demiri'nin önemi anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da traktör sürücülerine "rops demiri"nin önemi anlatıldı - Son Dakika
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