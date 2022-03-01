Malatya'da traktör sürücülerine "rops demiri"nin önemi anlatıldı - Son Dakika

Malatya'da trafik ekipleri, çiftçilerin traktörlerinde emniyet rops demiri kullanımı konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelince bahar ayları ile birlikte trafikte daha çok seyir halinde olacak çiftçilere yönelik bilgilendirme yapıldı.

Trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılan çiftçilere, can ve mal güvenliği kapsamında traktör devrilmelerine karşı hayati önem taşıyan koruyucu rops demirinin kullanımının önemi anlatıldı.