Malatya'da traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kırsal Keklikpınar Mahallesi'nde Hacı Merde (70), 44 DU 209 plakalı traktörünün arkasına taktığı pulluk ile evinin önündeki hayvan gübresini dağıtmaya çalıştığı sırada traktör devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu kaldırılan traktörün altından çıkarılan Hacı Merde'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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