Malatya'da traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
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Malatya'da traktörün altında kalan sürücü öldü

29.05.2022 11:23
Malatya'da traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kırsal Keklikpınar Mahallesi'nde Hacı Merde (70), 44 DU 209 plakalı traktörünün arkasına taktığı pulluk ile evinin önündeki hayvan gübresini dağıtmaya çalıştığı sırada traktör devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin çalışması sonucu kaldırılan traktörün altından çıkarılan Hacı Merde'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kaynak: AA

Traktör, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika


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