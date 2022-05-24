Malatya'da traktörün otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da traktörün otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

24.05.2022 20:41
Malatya'da traktörün otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde traktörün otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi'nde Burhan Atceken yönetimindeki 10 CE 70 plakalı traktör, Oruç Furkan Yönetimindeki 02 FR 526 plakalı otomobile çarptı.

Çarpma sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Sacide Furkan yaralandı.

Furkan, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Traktör sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu meydana geldiği iddia edilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Kene ısırması sonucu ölen genç toprağa verildi Kene ısırması sonucu ölen genç toprağa verildi Malatya'da KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban öldü Malatya'da KKKA şüphesiyle hastaneye kaldırılan çoban öldü
Kaynak: AA

Doğanşehir, Kurucaova, Traktör, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da traktörün otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Bakan Soylu açıkladı: Amanos Dağları'nda biri yeşil diğeri gri kategoride olmak üzere iki teröristi etkisiz hale getirdi
20:09 Erdoğan'ın F-16 resti Yunan basınında manşetleri süsledi: Miçotakis'in silinişi
19:55 Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi
19:53 Mobilya fabrikasında çıkan yangın mahalleliyi korkuttu!
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 20:47:22. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da traktörün otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement