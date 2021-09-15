Malatya'da trekking turu başladı - Son Dakika

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA), Fırat Turu Projesi kapsamında Malatya'da trekking turu başladı.

Fırat Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli bölgesine yönelik turizm faaliyetleri planlanan program çerçevesinde sürdürülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ve seyahat acenteleriyle yaptıkları istişareler neticesinde bölgenin turizm potansiyelinin artmasına yönelik Fırat Turu Projesi'ni başlattıklarını belirtti.

Yoğunlu, ajans olarak son yıllarda turizme ağırlık verdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Turizm, Tanıtım ve Markalaşma Birimimizi oluşturduk. Bölgemizin mevcut turizm potansiyelinin artmasına yönelik paydaşlarımızla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. İnşallah bölgemizin hem turist sayısını hem de turizmden elde edilen geliri daha da arttırmış olacağız. Başlatmış olduğumuz Fırat Turu Projemizde bu çalışmalarımızın en önemli örneklerinden bir tanesi. Firmalarımız gerçekten çok ilgi gösterdiler. Uygun gördüğümüz firmalar bölgemizi ziyaret etmeye başladılar. Başvurularımız devam ediyor. Tur firmalarının bölgemize ilgilerinin arttığını görüyoruz."

İlk trekking turunun 5 günlük olduğunu ve bu tur kapsamında kente gelen turistlerin belirlenen rotaları göreceğini anlatan Yoğunlu, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz 5 gün sürecek tur kapsamında Darende ilçemizde Tohma Kanyon'u, Somuncu Baba Külliyesi, Günpınar Şelalesi, Akçadağ Levent Vadisi, Arapgir ilçemizde Kutanlı Peri Bacaları, Roma Köprüsü, Onar Köyü, Sülüklü Göl, Üzüm Bağları, Eskişehir Vadisi ve Kaya Arası Kanyo'nu gibi tarihi ve doğal güzellikleri gezecekler. Önümüzdeki süreçte benzer trekking turları Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimize de düzenlenecektir."