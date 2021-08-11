Malatya'da tren rayı çalan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Zanlıların aracını tespit eden ve Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu Mahallesi'nde durduran ekipler, aramada çalıntı 24 tren rayı demiri ele geçirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimhan ilçesinde TCDD'ye ait 24 tren rayı hırsızlığı şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

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