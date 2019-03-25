Malatya'da Tren Raylarını Çalan 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
48 dakika önce
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait rayları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
'nın Hekimhan
ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait rayları çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Girmana Mahallesi Kanyon mevkisinden geçen TCDD'ye ait demir yolu hattının yedek raylarını oksijen kaynağıyla kesen İ.D. ve A.G'yi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerle birlikte kamyonet, yaklaşık 8-10 metrelik hortum ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda kesilmiş 8 parça ray demiri ele geçirildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:57 Kaynak: AA
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