Malatya'da Tren Raylarını Çalan 3 Şüpheli Yakalandı
17 dakika önce
Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait hattan ray çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya
'da, Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollarına ait hattan ray çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt
ilçesi Dilek Mahallesi mevkisi tren garı yakınında rayları keserek bir kamyonete yükleyen 3 şüpheliyi suç üstü yakaladı.
Yapılan incelemede hatlardan 15 metre ray çalındığı tespit edildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA
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