Son Dakika Haberleri: Malatya'da Tren Raylarını Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

Malatya'da Tren Raylarını Çalan 3 Şüpheli Yakalandı

17 dakika önce

Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait hattan ray çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Tren Raylarını Çalan 3 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Malatya'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait hattan ray çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi mevkisi tren garı yakınında rayları keserek bir kamyonete yükleyen 3 şüpheliyi suç üstü yakaladı.

Yapılan incelemede hatlardan 15 metre ray çalındığı tespit edildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 06:27 Kaynak: AA

Jandarma, Türkiye, Malatya, Güncel
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