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BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA - Son Dakika

BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA

05.01.2022 17:41

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Maalesef bu ülkenin geleceğini kendi tarihi, kendi kimliği üzerine inşa etmek isteyen hangi kurum varsa hedefe koyuyorlar dedi.

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Maalesef bu ülkenin geleceğini kendi tarihi, kendi kimliği üzerine inşa etmek isteyen hangi kurum varsa hedefe koyuyorlar dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir TÜGVA Malatya İl Temsilciliği binasının açılışına katıldı. Erdoğan, TÜGVA'nın Malatya'da gençlerin hoşça vakit geçirebileceği mekanlar oluşturduğunu, anne babaların çocuklarını TÜGVA'ya emanet ederken gözlerinin arkada kalmadığını, çocukların burada kitap okuma grupları oluşturduğunu ve sportif, kültürel aktivitelerin içinde olduklarını belirterek, bilimsel merakı olan gençlerin projelerde yer aldığını, 3 boyutlu yazıcı ile tanıştıklarını, kendi tasarladıkları objeleri 3 boyutlu yazıcıdan çıkardıklarını ve TEKNOFEST yarışmalarına katıldıklarını söyledi.

Erdoğan, TÜGVA'nın icathanelerinin Türkiye çapında TEKNOFEST'e birçok ekip gönderdiğini belirterek, Birçok başarılar aldığını görüyoruz, biliyoruz, söylüyoruz. Onun için Türkiye Gençlik Vakfı Türk gençliğinin geleceğini daha aydınlık yapmak için çalışıyor, bu kadar basit. Bunu sağa sola çekmeye çalışanlar var. Bunu sağa sola çekmeye çalışanlara sorsanız 'sen peki gençlik için ne yapıyorsun' deseniz hiçbir cevap veremezler maalesef. Biz gençliğimizle, neslimizle, geleceğimizle ilgili dertli insanlar olarak TÜGVA'mıza destek veriyoruz, Türkiye Gençlik Vakfını yöneten genç kardeşlerimle, bu dert etrafında bir araya gelmiş kardeşlerim ve Allah'ın izni ile. Bakın TÜGVA'daki kardeşlerime sesleniyorum. TÜGVA'nın ne olduğunu, Türkiye'ye sizin bizzat anlatmanız lazım. Çünkü ben anlatsam olmaz. Bizim söylediğimizi sağa sola çekmeye çok mahirler. Buralara gelip giden siz gençlerimizin buraya niye geldiğinizi anlatmanız lazım. Buradan ne anladığınızı anlatmanız lazım, burada ne bulduğunuzu anlatmanız lazım ki bunlar da ağızlarının payını, cevaplarını hakkıyla alsınlar. Yani Kur'an kurslarına saldıranlar zamanında Kur'an kurslarını kapatanlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaşındaki çocuklarımız için oluşturduğu okul öncesi kurumları hedefe koyanlar, bundan önce imam hatipleri hedefe koyanlar şimdi imam hatip lisesi mezunlarından geçen sene üniversite sınavlarında ilk bine giren kardeşimizin sayısı 380'i bulmuş. Yani işte Orta Çağ karanlığı dedikleri var ya kendi karanlıkları, Orta Çağ karanlığı Müslümanların aydınlığı be, bundan bile haberi yok. Orta Çağ Batı'nın karanlığıdır diye konuştu.

BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA
BİLAL ERDOĞAN, MALATYA'DA

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Malatya, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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