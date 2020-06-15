Malatya'da, TÜİK'in belirlediği hanelerde bağışıklık testi yapılmaya başlandı - Son Dakika

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) belirlediği hanelerde bağışıklık testi yapılmaya başlandığını açıkladı.

Bentli, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirmek ve gelecek dönemdeki hazırlıkları planlamak amacıyla Türkiye çapında tüm illeri temsil eden bir çalışma başlatıldığını bildirdi.

Yapılacak çalışmada TÜİK tarafından belirlenen hanelerin ziyaret edileceğini aktaran Bentli, "Bu hanelerde yaşayan belirli kişilerden ELISA (antikor) testi için kan örneği ve PCR testi için ise Kovid-19 Rehberi'ne uygun olarak sürüntü örneği alınacaktır. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimizde de ekipler oluşturulmuş ve saha çalışmalarına başlanmıştır. Yapılacak çalışmayla koronavirüs hastalığı ile mücadelede, gelecekte uygulanacak politikalara yön verilmesine, yeni tanı ve tedavi yöntemleri belirlenmesine katkıda bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kimlik kartları ve uygun formalarla personellerinin ziyaretleri gerçekleştireceğini kaydeden Bentli, personellerine gerekli desteğin verilmesi hususunda vatandaşlara çağrıda bulundu.