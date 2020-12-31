Malatya'da tulum peyniri içerisine gizlenmiş 987 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da durdurulan bir yolcu otobüsünde, tulum peyniri bidonu içerisine gizlenmiş 987 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine giden bir yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin bagajında arama yaptı.

Ekipler, bidonda bulunan tulum peynirinin arasına gizlenmiş 987 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Öte yandan ekipler başka bir yolcu otobüsünde de üst araması yaptığı bir yolcuda 2 gümrük kaçağı cep telefonu yakaladı.??????????????