Malatya'da tünel inşaatındaki iş kazasında 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki tünel inşaatında üzerlerine demir kalıp devrilen 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Sakaltutan mevkisinde yapımı süren tünel inşaatında çalışan işçilerin üzerine henüz belirlenemeyen nedenle demir kalıplar devrildi.

Kazada Sinan K, Doğan S. ve Hamdullah D. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.???????