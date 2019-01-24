Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Turgut Özal Anı Evi" Açılacak

Malatya'da "Turgut Özal Anı Evi" Açılacak

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesince merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketinde "Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Merkezi" açılacak.

Malatya'da
Malatya Büyükşehir Belediyesince merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın memleketinde "Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Merkezi" açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Turgut Özal Anı Evi ve Araştırma Merkezi"nin yapımı, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nin yanında bulunan 250 metrekarelik, iki katlı kerpiç konakta sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, anı evi ve merkezdeki çalışmaları inceledi.

Özal'ın yaşamının, anı evinde yeniden gözler önüne serileceğini belirten Polat, şu ifadeleri kullandı:

"İç mekan tasarımında, merhum Cumhurbaşkanımızın kronolojik yaşam öyküsü ve ideallerinin yansıtıldığı yaşam odasına yer verdik. Her yaştan bireyin, özellikle de gençlerin yakından tanıması için Turgut Özal bakış açısının aktarıldığı araştırma odası ve Özal kütüphanesi yer alacak. Merhum Cumhurbaşkanımızın farklı dönemlerini yansıtan özel fotoğraflar ve bazı eşyaların yanı sıra balmumu heykelinin sergileneceği merkezin çalışmaları sürüyor."

Polat, anı evi ve merkezin en kısa zamanda ziyarete açılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:33 Kaynak: AA

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