Malatya'da 'arı' sorunu! Restoranı basıp turistleri kaçırdılar - Son Dakika
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Malatya'da 'arı' sorunu! Restoranı basıp turistleri kaçırdılar

20.09.2022 14:30

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde turistlerin sıklıkla geldiği restoranın yanına arı kovanı konuldu. Turistlerin kahvaltı ettiği sırada ortaya çıkan arılar tüm kahvaltılıkların üzerine konarak zor anlar yaşattı. Restoran yetkilileri ve turistler bölgenin neredeyse yaşanılamayacak bir durumda olması nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

Türkiye'de turistlerin hem coğrafi özellikleri hem de bölgenin zengin menüsü nedeniyle tercih ettiği illerden birinin de Malatya olduğu biliniyor. Her yıl binlerce turistin ağırlandığı Malatya'da son meydana gelen olay ise büyük tepkilere neden oldu.

RESTORANLARIN YANINA ARI KOVANI KOYDULAR

Henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce, özellikle turistlerin sık gittiği Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi Ağca Pınar Mahallesi'ndeki restoranların yanına arı kovanı konuldu. Kovanın konulmasına durumdan etkilenen 8 restoranın sahipleri tepki gösterdi ancak kovan yine de yerinden kaldırılmadı. Korkulan olay ise sabah saatlerinde yaşandı.

TURİSTLERİN KAHVALTISINI BASTILAR

Turistlerin kahvaltı ettiği sırada bir anda masayı basan arılar, sofradaki kahvaltılıkların üzerine konarak turistlerin kaçmasına neden oldu. Restoran yetkilileri ve turistler, bölgenin neredeyse yaşanılamayacak bir durumda olması nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

İşte o manzara:

Böyle rezillik görülmedi! Turistlik yerlerin yanına arı kovanları koydular
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Son Dakika Yaşam Malatya'da 'arı' sorunu! Restoranı basıp turistleri kaçırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 'arı' sorunu! Restoranı basıp turistleri kaçırdılar - Son Dakika
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