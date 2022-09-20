Malatya'da 'arı' sorunu! Restoranı basıp turistleri kaçırdılar

Türkiye'de turistlerin hem coğrafi özellikleri hem de bölgenin zengin menüsü nedeniyle tercih ettiği illerden birinin de Malatya olduğu biliniyor. Her yıl binlerce turistin ağırlandığı Malatya'da son meydana gelen olay ise büyük tepkilere neden oldu.

RESTORANLARIN YANINA ARI KOVANI KOYDULAR

Henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişilerce, özellikle turistlerin sık gittiği Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi Ağca Pınar Mahallesi'ndeki restoranların yanına arı kovanı konuldu. Kovanın konulmasına durumdan etkilenen 8 restoranın sahipleri tepki gösterdi ancak kovan yine de yerinden kaldırılmadı. Korkulan olay ise sabah saatlerinde yaşandı.

TURİSTLERİN KAHVALTISINI BASTILAR

Turistlerin kahvaltı ettiği sırada bir anda masayı basan arılar, sofradaki kahvaltılıkların üzerine konarak turistlerin kaçmasına neden oldu. Restoran yetkilileri ve turistler, bölgenin neredeyse yaşanılamayacak bir durumda olması nedeniyle yetkililerden yardım istedi.

İşte o manzara: