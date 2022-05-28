Malatya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında panel düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında panel düzenlendi

28.05.2022 19:50
Malatya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında panel düzenlendi

Malatya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Malatya Kültürü, Yaşamı ve Gastronomisi' paneli düzenlendi.

Malatya'da "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında "Malatya Kültürü, Yaşamı ve Gastronomisi' paneli düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile 21-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde MABESEM Konferans Salonu'nda panel gerçekleştirildi.

Malatya Kültür Yaşam Derneği Başkanı araştırmacı-yazar Atilla Kantarcı, araştırmacı-yazar Nezir Kızılkaya ile Malatya Gastronomi, Turizm, Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Kılıç, panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Kantarcı, kentin kadim kültürden gelen yemeklere sahip olduğunu belirterek, kentin hem et yemeklerinde hem fırın yemeklerinde hem de vejetaryen mutfakta açık ara önde olduğunu anlattı.

Nezir Kızılkaya da bir yörenin, bir ilin gastronomisinden bahsederken aslında o kültürün yeme içme alışkanlığından, gastronomisinden bahsetmiş olduklarını kaydetti.

MAGTAD Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Kılıç da Malatya mutfağında hiçbir yörede olmayan yemeklerin yer aldığını belirterek, patlıcan ve etin bir arada kullanıldığı yemek çeşitlerinin Malatya'da olduğunu aktardı.

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Kaynak: AA

Malatya, Turizm, Mayıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında panel düzenlendi - Son Dakika


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