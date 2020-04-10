Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı kutlandı - Son Dakika

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Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yılı kutlandı
6 saat önce
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı.
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 175. yıl dönümü Malatya'da düzenlenen törenle kutlandı.
Coronavirüs önlemleri çerçevesinde Malatya'da Şehitliğinde düzenlenen programda sadece İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Nalçacı, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Vakfı Başkan yardımcısı Gazi Ramazan Karaca, anıta çelenk bıraktı
Anıttaki törenin ardından Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret ederek, gül bırakıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:04 Kaynak: İHA
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