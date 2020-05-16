Malatya'da, "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde 320 personelle gerçekleştirilen denetimlerde, 1868 kişi sorgulandı, 43 park, mesire alanı ve yürüyüş yolu çevresi kontrol edildi.

Ekipler, 1062 iş yeri ve 2197 aracı kontrol ederek, 57 araca 32 bin 118 lira cezai işlem uygulandı. Belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren bir iş yeri ile süresiz kapalı olması gereken 9 işletmeye işlem yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 46 kişiye de cezai işlem uygulandı.