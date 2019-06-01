Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması"
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Malatya'da "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması"

29 dakika önce

Malatya'da emniyet birimlerince gerçekleştirilen "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması"nda aranan 7 şüpheli yakalandı.

Malatya'da
Malatya'da emniyet birimlerince gerçekleştirilen "Türkiye Huzur ve Trafik Uygulaması"nda aranan 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelindeki eş zamanlı uygulamada Malatya'da 464 personel ve 2 dedektör köpek görev aldı.
Ekipler, 3 bin 353 kişinin kimlik sorgusunu yaparak, aranan 7 şüpheliyi yakaladı.
Uygulama kapsamında 13 okul çevresi, 496 araç ile 54 umuma açık yer kontrol edildi, 33 araç sürücüsüne 6 bin 494 lira idari yaptırım cezası uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:17 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Türkiye, Malatya, Güncel
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