Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"
Son Dakika Güncel Malatya'da 'Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası'

Malatya'da "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"

7 saat önce

Malatya'da, Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölgesi turnuvaları düzenlendi.

Malatya'da

Malatya'da, Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölgesi turnuvaları düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenler arasında iletişimi artırmak, birlik ve dayanışmalarını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak amacıyla turnuva düzenlendi.

Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvasında salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşları yer aldı.

Turnuva kapsamında Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakaları 4-7 Kasım'da Malatya Merkez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvanın erkekler voleybol müsabakalarında Malatya, salon futbolunda Bitlis, kadın ve erkek basketbol müsabakalarında Van, erkek masa tenisi müsabakalarında Malatya, bayan masa tenisi müsabakalarında Elazığ ve kadın voleybol müsabakalarında Ağrı illeri bölge birincisi oldu.

Bölge birincisi olan iller Ankara'da Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek.

Türkiye, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
Türkiye Altın Marka Ödülleri için geri sayım başladı 30 milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye'nin yakalandığı anın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te büyük kriz! Cemre diskalifiye mi oldu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 23:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Türkiye Öğretmenler Kupası Turnuvası"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]