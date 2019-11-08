Malatya'da, Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölgesi turnuvaları düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce öğretmenler arasında iletişimi artırmak, birlik ve dayanışmalarını geliştirmek, sporun önemini vurgulamak amacıyla turnuva düzenlendi.

Türkiye Öğretmenler Kupası turnuvasında salon futbolu, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşları yer aldı.

Turnuva kapsamında Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakaları 4-7 Kasım'da Malatya Merkez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Turnuvanın erkekler voleybol müsabakalarında Malatya, salon futbolunda Bitlis, kadın ve erkek basketbol müsabakalarında Van, erkek masa tenisi müsabakalarında Malatya, bayan masa tenisi müsabakalarında Elazığ ve kadın voleybol müsabakalarında Ağrı illeri bölge birincisi oldu.

Bölge birincisi olan iller Ankara'da Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecek.