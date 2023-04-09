Malatya'da uçuruma devrilen otomobildeki bebek öldü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 2 aylık bebek öldü, anne ve baba yaralandı.

Mehmet Çelebi yönetimindeki 44 ED 941 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Basmezra Mahallesi'nde uçuruma devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki eşi Emine ve 2 aylık bebek Ahmet Çelebi, bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan bebek, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.