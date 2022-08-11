Malatya'da vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika
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Malatya'da vatandaşlara aşure ikram edildi

11.08.2022 16:23
Malatya'da vatandaşlara aşure ikram edildi

Malatya'da, Ulaştırma Memur-Sen Şube Başkanlığınca Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Malatya'da, Ulaştırma Memur-Sen Şube Başkanlığınca Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Ulaştırma Memur Sen Malatya Şube Başkanı Mustafa Adak, TCDD Gar Lokali bahçesindeki programda, sendikalarının 5 yıldır aşure programı düzenlediğini söyledi.

Yaklaşık 700 kişiye aşure ikram ettiklerini dile getiren Adak, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu ifade etti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çolak, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi Malatya Bölge Müdürü Muzaffer Koç, TCDD 5. Bölge Müdür Yardımcısı Necmi Yiğit, Memur-Sen İl Başkanı Hüseyin Söylemez, TCDD çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Memur Sen, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika
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