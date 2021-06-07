Malatya'da, Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması düzenlendi

MTB Cup Ulusal Dağ Bisiklet Yarışması, Malatya Akçadağ Levent Vadisi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile Akçadağ Kaymakamlığı, Akçadağ Belediyesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği yarışma, Levent Vadisi'nde oluşturulan parkur ve yarış alanında gerçekleştirildi. 9 kategoride 22 ilden 204 sporcu, taş ve toprak zemin ile inişli çıkışlı arazi şartlarında yarıştı. Vali Aydın Baruş ve beraberindekiler de parkur alanını yürüyerek inceledi.