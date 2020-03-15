Malatya'da Umre'den dönenlere sıkı takip - Son Dakika
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Malatya'da Umre'den dönenlere sıkı takip

20 dakika önce

Malatya'da Umre'den dönen bazı vatandaşlar korona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Malatya'da Umre'den dönenlere sıkı takip, System.String[]

Malatya'da Umre'den dönen bazı vatandaşlar korona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinden geçtiğimiz günlerde Malatya'ya dönen vatandaşlar, korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında bazı vatandaşlarda semptomlar tespit edilince ambulanslarla tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık görevlileri özel giysilerle önlem alırken, hastanede gözlem altına alınan vatandaşların test işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

(İHA)

Suudi Arabistan, Malatya, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:05 Kaynak: İHA
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