Malatya'da umreden dönenlere sıkı takip - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da umreden dönenlere sıkı takip - Son Dakika

Malatya'da umreden dönenlere sıkı takip

18 dakika önce

Malatya'da umreden dönenlere sıkı takip Malatya'da Umreden dönen bazı vatandaşlar korona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Malatya'da umreden dönenlere sıkı takip

MALATYA - Malatya'da Umreden dönen bazı vatandaşlar korona virüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinden geçtiğimiz günlerde Malatya'ya dönen vatandaşlar Korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Kontroller sırasında bazı vatandaşlarda semptomlar tespit edilince ambulanslarla tedbir amaçlı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık görevlileri özel giysilerle önlem alırken, hastanede gözlem altına alınan vatandaşların test işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Malatya'da umreden dönenlere sıkı takip

Suudi Arabistan, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 08:07 Kaynak: İHA
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