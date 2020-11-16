Malatya'da Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Malatya'da Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı yapıldı

16.11.2020 13:35
Malatya'da Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya'da bulunan üniversiteler ve yüksekokulların sorunlarının ve güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Malatya'da bulunan üniversiteler ve yüksekokulların sorunlarının ve güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte bulunan İnönü ve Malatya Turgut Özal üniversiteleri yerleşkelerinde ve ilçelerde bulunan meslek yüksekokullarında alınacak güvenlik tedbirleri görüşülüp asayiş, ulaşım ve güvenlik konuları ele alınarak tüm sorunlar, çözüm önerileri ve talepler toplantıda değerlendirildi.

Vali Baruş, eğitim gören öğrencilerin daha güvenli koşullarda eğitim almalarının sağlanması amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirterek, aynı zamanda pandemi koşullarının da değerlendirmeye alınarak kente yer alan İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversiteleri ve bağlı birimlerinde eğitim hayatının daha sağlıklı, daha güvenli koşullarda yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kurumlar arası koordineli çalışma esasının sağlanmasını istedi.

Toplantıya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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