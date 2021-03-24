MTSO'da üniversite sanayi iş birliği görüşüldü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Serdar Karaca, Prof. Dr. Murat Aladağ ve beraberlerindeki heyetle üniversite sanayi iş birliğini görüştü.

MTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu, MTÜ heyetiyle üniversite sanayi iş birliği konulu toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Sadıkoğlu, iş dünyası temsilcileri olarak üniversiteleri ve akademik kadroları birer yol gösterici olarak gördüklerini bildirdi.

Gelişmiş ülkelerde üniversitelerin üretim sahasında, işletmelerle birlikte yol aldığını ve mesleki eğitim veren okullara büyük önem atfedildiğini kaydeden Sadıkoğlu, "Bu sayede işletmelerin daha yenilikçi, başarılı işler ortaya çıkardığını görüyoruz. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut olmak üzere sürekli istişarelerde bulunduğumuz Turgut Özal Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ediyorum. Bugün bizleri odamızda ziyaret eden rektör yardımcılarımıza, dekanlarımıza ve öğretim üyelerimize teşekkür ediyor, şehrimize, üretimine ve kalkınmasına katkı sunacak tüm projelerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Karaca ise sanayicilerin sorunlarına çözümü noktasında sunabilecekleri katkıları değerlendirdiklerin belirtti.