Malatya'da üniversite öğrencileri, kampa katıldı

Gençlik ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "Doğa, Etkinlik ve Eğitim Kampı"na Malatya'dan 200 üniversite öğrencisi katıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı, Malatya Valiliği, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesinin katkılarıyla "Osmaniye/Aslantaş Doğa, Etkinlik ve Eğitim (Erkekler) Kampı" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesindeki 200 erkek öğrenciyle Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Aslantaş kampında 4 günlük etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kampa Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere selam göndererek başladıklarını aktaran Bayruz, şunları kaydetti:

"Ardından ekstrem sporu, okçuluk, atıcılık, müzik kursu, plaj voleybolu, futbol, basketbol turnuvaları, mini konserler, halk oyunları, tiyatro, el sanatları kursları, salon oyunları, matrak sporu, bisiklet turları, mini golf ve daha birçok etkinlikler yaptık. Kampta ayrıca 'İslam'ı tanımak ve İslamiyet'i anlamak' konulu konferans verildi. Osmaniye SGK İl Müdürü, Osmaniye AFAD İl Müdürü, Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katılımıyla 'Gençlere Nasihatler" konulu seminerle buluştur. Son gün de kamp ateşi yakarak gençlerle sohbet ettik. Bu projede katkı sunan ve destek veren Sayın Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na, Sayın Bakan Yardımcımız İhsan Selim Baydaş'a ve Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Sayın Valimiz Aydın Baruş'a, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a ve Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Karabulut'a çok teşekkür ediyoruz."