Malatya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi - Son Dakika
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Malatya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi

26.04.2022 13:03
Malatya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi

Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verdi.

Malatya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi verdi.

İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Battalgazi Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde, AFAD acil mobil uygulamasının tanıtımı yapılarak öğrencilerin telefonlarına indirmesi sağlandı.

AFAD gönüllülük sistemi hakkında bilgilerin verildiği eğitimde, deprem öncesi, anı ve sonrasında alınması gereken tedbirler ile yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgiler verildi.

Daha sonra üniversitelilerle deprem anı, bina tahliyesi ve yangın konularında tatbikatlar yapıldı.

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Suluova Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı Suluova Kaymakamlığında deprem tahliye tatbikatı yapıldı

Üniversite, Malatya, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Malatya'da üniversite öğrencilerine afet farkındalığı eğitimi - Son Dakika
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