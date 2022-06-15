Malatya'da üniversite öğrencilerine metaverse anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da üniversite öğrencilerine metaverse anlatıldı

15.06.2022 10:18
Malatya'da üniversite öğrencilerine metaverse anlatıldı

İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik, "Metaversenin Geleceği ve Siber Tehditler" konulu konferans verildi.

İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik, "Metaversenin Geleceği ve Siber Tehditler" konulu konferans verildi.

Üniversitenin Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, Siber Güvenlik Topluluğu ve Siber Güvenlik Federasyonu tarafından düzenlendi.

Siber Güvenlik Federasyonu Genel Sekreteri ve siber güvenlik uzmanı Vahap Eren, metaversenin geleceğine, beraberinde getireceği tehditlerle ilgili bilgiler verdi.

Metaverse ile ilgili insanların birçok konuda dezenformasyona maruz kaldığını kaydeden Eren, konu hakkında vatandaşların yanlış yönlendirilmemesi noktasında uyarı yaparak, tavsiyelerde bulundu.

Siber Güvenlik Topluluğu Başkanı Eren Talha Altun da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Siber Güvenlik Federasyonu bünyesinde Malatya'da siber suçlarla mücadeleye ilişkin çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

YORUMLAR
500
Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi Malatya'da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu Malatya'da sağanak yağış hayvanları da vurdu
Kaynak: AA

Ahmet Yesevi, Metaverse, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da üniversite öğrencilerine metaverse anlatıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:20 TÜİK açıkladı: Türkiye'de mayıs ayında 122 bin 768 konut satıldı
10:19 Pirlo'yu getiren Karagümrük'ün durmaya niyeti yok! Hedef Diego Costa'yı İstanbul'a getirmek
10:19 Megastar Tarkan, 3 yılın ardından verdiği konserde hayranlarını büyüledi!
10:16 Görüntüler Malezya'dan! Timsahtan ölü taklidi yapıp ağına çektiği köpeği tek hamlede yutup kayıplara karıştı
10:05 Kutsal mekanda cinsel ilişkiye girip o anları kayda aldılar! Her yerde aranan çiftin üç yıl hapsi isteniyor
10:01 Küresel piyasaların gözü kulağı Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistlere göre 75 baz puanlık artış kesin
09:45 Bursa'da da ekmeğe zam geldi! Bugünden itibaren 4 TL'den satışa sunulacak
09:42 Cinsel ereksiyon halinde uyanan erkeklerle ilgili çarpıcı araştırma! Yüksek ölüm riski onları teğet geçiyor
09:36 "Şevval Sam Yasak Elma dizisinden ayrıldı" iddialarına rol arkadaşı Eda Ece'den yalanlama
09:34 Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 10:37:42. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da üniversite öğrencilerine metaverse anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement