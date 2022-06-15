Siber Güvenlik Topluluğu Başkanı Eren Talha Altun da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Siber Güvenlik Federasyonu bünyesinde Malatya 'da siber suçlarla mücadeleye ilişkin çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Metaverse ile ilgili insanların birçok konuda dezenformasyona maruz kaldığını kaydeden Eren, konu hakkında vatandaşların yanlış yönlendirilmemesi noktasında uyarı yaparak, tavsiyelerde bulundu.

Kaynak: AA

Ahmet Yesevi, Metaverse, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da üniversite öğrencilerine metaverse anlatıldı - Son Dakika

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