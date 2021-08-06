Malatya'da üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler için Rehberlik ve Motivasyon Semineri düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da, Battalgazi Belediyesince Yüksek Öğretim Sınavı sonrası tercihte bulunacak öğrencilere yönelik Rehberlik ve Motivasyon semineri tertiplendi.

Belediyeden yapılan yazı açıklamaya göre, belediye hizmet binası önünde düzenlenen seminerin açılışında konuşan İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, rehberlik programlarının öğrencilere yol ve yön gösterdiğinin anlattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklı eğitim-öğretimde aksamalar yaşandığını aktaran Duran, "Bu süreç içerisinde gençlerimizin kendilerini yetiştirmek ve kişisel gelişim noktasında kendi gayretleriyle çok daha fazla bir şeyler yapma noktasında kendi kendilerini motive etmeleri gerekiyor. Gençlerimize bol bol kitap okumayı tavsiye ediyorum. " ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de gençliği geleceğe hazırlama noktasında belediye olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Amaçlarının gençleri geleceğe hazırlamak olduğuna dikkati çeken Güder, şöyle devam etti:

"Her kurum üzerine düşeni yaptıktan sonra Türkiye'mizi gelecek nesillere, emin ellere teslim etmiş olacağız. Gençlerimiz zorlu bir süreci geride bıraktı. Üniversite sınavları özellikle ülkemizde gençlerin hayat akışında bir dönüm noktası. Bu dönüm noktasında gençlerimizi ileriye ne kadar sağlıklı bir şekilde yönlendirebilirsek, onların gelecekleri daha güzel olacak. Çocuklarımızın belki bir kısmı üniversiteyi kazanacak ve istediği bölümlere girecekler, bir kısmı da giremeyecek."

Güder'in konuşmasının ardından Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan seminer verdi.