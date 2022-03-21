MALATYA'DA, ÜNİVERSİTELİLER NEVRUZ BAYRAMINI KUTLANDI - Son Dakika

MALATYA İnönü Üniversitesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün ortak organizasyonu ile üniversite kampusunda nevruz kutlaması yapıldı. Kutlamaya katılan üniversite öğrenciler, nevruz ateşinin başında halay çekerek, üretmeyi ifade edilen ve rengarenk boyanan yumurtaları tokuşturdular.

Malatya'da nevruz kutlaması İnönü Üniversitesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün ortak organizasyonu ile üniversite kampusunda gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Salonu'nda gerçekleştirilen programda, 'Doğanın ve tarihin uyanışı nevruz' konulu konferans verildi. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, konferans öncesi yaptığı açılış konuşmasında, nevruzun yeni mevsimin, baharın, tabiatın canlanışının başlangıcı olduğunu söyledi. Malatya Valisi Aydın Baruş ise nevruz bayramının çok eski zamanlardan beri başta Türkler olmak üzere Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar birçok toplumun ve kültürün kutladığı bir bayram olduğunu dile getirdi. 'Doğanın ve tarihin uyanışı nevruz' konulu konferansında konuşan Doktor Öğretim Üyesi Gülcan Kızılözen, nevruzun dünyanın birçok medeniyetinde kutsal olarak kabul edildiğini belirtti.

Kutlama programı ise Mudanya Meydanı'nda gerçekleştirildi. Halay gösterisiyle başlayan kutlama programında; Mas güreşi, okçuluk, demir dövme, yumurta tokuşturma etkinlikleri yapıldı. Etkinliklerin ardından protokol üyeleri tarafından nevruz ateşi yakıldı. Nevruz ateşinin üzerinden ilk olarak Malatya Valisi Aydın Baruş atladı. Kutlama programı, nevruz ateşinin etrafından halay çekilmesi ve Özbek Pilavı ikramının ardından sona erdi.