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Malatya'da üreticiye destek

56 dakika önce

Malatya'nın Darende ilçesinde, "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında bir üreticiye 270 damızlık küçükbaş hayvan teslim edildi.

Malatya'da üreticiye destek, System.String[]

Malatya'nın Darende ilçesinde, "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" kapsamında bir üreticiye 270 damızlık küçükbaş hayvan teslim edildi.

Kamuoyunda "300 Koyun Projesi" olarak bilinen "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi"nin Ziraat Bankası, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Tarım Sigortaları Havuzu arasında yapılan protokolle hayata geçirilen damızlık küçükbaş hayvan dağıtımı, Darende ilçesinde başladı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Fatih Kurt, Malatya'da ilk defa Darende'de uygulanan projenin çok başarılı olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

" Biz küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için mera hayvancılığını önemsiyoruz. Hayvanlarımızı merada otlatmayı istiyoruz. Yukarıulupınar Mahallesi'nin yaklaşık rakım bin 800 rakımlık. Bu da küçükbaş hayvancılık için büyük önem arz ediyor."

Destek alan üretici Hamit Bilmez ise uzun zamandır bu desteği beklediğini, ahır ve çoban tutarak bu işi yapmak istediğini söyledi.

Bilmez, mahallenin 10 bin dönüm merası olduğunu belirterek, "Bu proje bizim buralar için bulunmaz bir nimet. Altyapı anlamında her şey burada var. 65 bin lira civarında yatırım yaptım. Yazlık ve kışlık ahırlar oluşturarak, 2 çoban tuttum. Proje sayesinde hem buradaki hayvancılığı artıracağız hem de yaylalarımızı değerlendireceğiz." dedi.

Ziraat Bankası, Darende, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:48 Kaynak: AA
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