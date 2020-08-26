Malatya'da üretilen kuru kayısının yüzde 40'ı Ege'den ihraç ediliyor - Son Dakika

Malatya'da üretilen kuru kayısının yüzde 40'ı Ege'den ihraç ediliyor

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan ürünlerden Malatya kayısısında üretimin büyük bir kısmı bu ilde olsa da ihracatın yüzde 40'ı Ege Bölgesi'nden gerçekleştiriliyor.

Malatya'da üretilen kuru kayısının yüzde 40'ı Ege'den ihraç ediliyor, System.String[]

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan ürünlerden Malatya kayısısında üretimin büyük bir kısmı bu ilde olsa da ihracatın yüzde 40'ı Ege Bölgesi'nden gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisinden derlediği verilere göre, Türkiye'nin kayısı ihracatı ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 248 milyon dolardan 253 milyon dolara çıktı.

Yaklaşık 100 ülkeye kuru kayısı ihraç ediliyor. Kuru kayısı ihracatında ilk sırada 35 milyon 450 bin dolarla ABD yer aldı, bu ülkeyi 23 milyon 770 bin dolarla Almanya ve 22 milyon 472 bin dolarla Fransa izledi.

Malatya üretti, İzmir ihraç etti

Türkiye'de üretilen kuru kayısının yaklaşık yüzde 90'ı Malatya'da üretilirken bu ürünün ihracatında ise Egeli firmalar dikkati çekiyor.

Kuru kayısı ihracatında ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ihracatın yüzde 40'ına denk gelen 103 milyon dolarlık kısım Ege İhracatçı Birlikleri aracığıyla gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri aracılığıyla ise aynı dönemde 87 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatına imza atıldı.

"Devletin alım politikası tüm tarafları memnun etti"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, AA muhabirine, kuru meyvede yeni sezon hazırlıklarının başladığını söyledi.

İzmir'in avantajının diğer ürünlerin bulunması olduğuna dikkati çeken Celep, "Malatya üretiyor, İzmir satıyor ama biz bir ülkenin değer zincirini ihraç ediyoruz. Bütünsel olarak bakıldığında bu Türkiye'nin ürünü. İzmir'de kuru meyve ihracatı yapan firmaların yüzde 75'i kuru kayısı, kuru incir ve kuru üzümü birlikte yapıyor. Birlikte ihraç edildiği için durum böyle. Bir de İzmir'in tarihsel bir ihracat geleneği var." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl kayısı rekoltesinde düşüş beklediklerini anımsatan Celep, "Gece ve gündüz hava sıcaklıklarında rutubet oranının yüksek olması meyvelerin gelişimini etkiledi. Haziran ayı içinde olan hava değişiklikleri Malatya'da da verim ve ürünün şeker kaybına sebep oldu. Bunun öncesinde de bir don yaşanmıştı. İklim koşullarından dolayı verim sorunu var." dedi.

Kayısı hasadının halen bazı bölgelerde devam ettiğini aktaran Celep, bu sene bütün ürünlerin hasadının yaklaşık 1 hafta uzadığını dile getirdi.

Rekoltenin düşük olmasıyla fiyatların da yükseldiğini belirten Celep, "Geçen yıl 12-13 lira olan mahsul bu yıl ise 20-21 lira seviyesinde. Toprak Mahsulleri Ofisinin müdahale alım yapacak olması da üreticilerimizi ve ihracatçımızı rahatlattı. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında elimiz güçlenmiş oluyor. Fiyatı tutturmamız da daha kolay oluyor." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Malatya, İzmir, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 11:33

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Malatya'da üretilen kuru kayısının yüzde 40'ı Ege'den ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi
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