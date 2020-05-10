Malatya'da üretilen maske, 1 milyarın üzerinde sipariş aldı - Son Dakika
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Malatya'da üretilen maske, 1 milyarın üzerinde sipariş aldı

14 dakika önce

Malatya'da üretilen maske, 1 milyarın üzerinde sipariş aldıMALATYA'da bir medikal şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle piyasadakilerden farklı olan 3 katmanlı maske üretti.

Malatya'da üretilen maske, 1 milyarın üzerinde sipariş aldı

MALATYA'da bir medikal şirketi, koronavirüs salgını nedeniyle piyasadakilerden farklı olan 3 katmanlı maske üretti. Salgının yayıldığı ülkelerin dikkatini çeken maskeden 1 milyarın üzerinde sipariş yapıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alına yeni koronavirüs salgınına karşı maske kullanımının önemli olduğunun vurgulanmasından sonra Malatya'da İnönü Üniversite'ne bağlı Teknopark'ta faaliyet gösteren bir firmada AR-GE çalışması yaparak tüm dünyanın dikkatini çeken bir maske üretti. Diğer maskelere göre daha uzun süre kullanılabilen ve koronavirüse karşı koyabilme özelliğine sahip maske için 1 milyarın üzerinde sipariş alındı. Sağlık Bakanlığı'nca üretimi onaylanan maskenin diğer ülkelere gönderilmesi için onay bekleniyor.

'24 SAAT KULLANILABİLİYOR'

Maske hakkında bilgi veren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Kimyager Ali Pektaş, maskelerin Sağlık Bakanlığı onaylı olduğunu dile getirerek, "Tesisimizde 50 kişi çalışıyor. Bu maskeler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Biz diğer maskelerde olmayan iki tane teste sahibiz. Bunlardan birincisi 24 saat kullanılabiliyor olması, ikincisi de Kovid virüsünü geçirmediği laboratuvar testleriyle onaylandı. Bunun yanı sıra diğer maskelerde görüldüğü gibi uzun süreli kullanımlarda karbonmonoksit gazının uzun süre dışarı çıkmamasından dolayı bayılma olaylarının gerçekleşebileceği uzmanlar tarafından konuşuluyor. Bizim maskelerimizin özelliği şu; hava alabiliyor. Hava alabildiği için de içeride bir karbonmonoksit gazının birikmesi mümkün değil. Uzun süreli kullanımlara da uygun" diye konuştu.

'1 MİLYARIN ÜSTÜNDE SİPARİŞ'

1 milyarın üstünde siparişin şu an itibariyle alındığını ifade eden Pektaş, "24 saat kullanılıyor olması şu anda sağlık çalışanları için çok önemli bir etken. Maskenin virüsleri geçirmiyor olması, özellikle virüsü geçirmiyor olması, bunun ispatlanmış olması dünyadaki bütün maskelerden başkalaştırıyor. Sebepten dolayı da yurt dışından çok büyük talep var. 1 milyar adetin üstünde maske talebi var. Biz bu talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Tam otomatik sisteme geçmek üzereyiz onun alt yapısı yapılıyor. Ama mevcutta şu anda günlük tek vardiyada 50 ila 70 bin maske üretebiliyoruz. Bu sayıyı da her hafta arttırarak devam ediyoruz" dedi.

'NEFES ALINCA GÖZLÜKLER BUĞULANMIYOR'

Ali Pektaş, Avrupa ülkeleri ile Amerika'dan çok sayıda talep geldiğini belirterek, "Özellikle Avrupa ülkelerinden çok fazla talep alıyoruz. Yurt dışına tanesi 1 dolardan satılan maskeyi İspanya, İtalya, ABD, Almanya, Slovakya, İngiltere, Hollanda, Katar, Dubai, Rusya, Dominik, Avusturya, Kanada ve İsviçre sipariş etti. İhracatını yapmak için ön müracaatımızı yaptık. Ön iznimizi bekliyoruz. İzin süreci tamamlandıktan sonra da ürünlerimizin yurt dışına sevkiyatına başlayacağız. Bu maske tasarlanırken ergonomik olarak oturması ve hava almaması. Maske için en önemli etken dışarıdan havayı almaması. Sağlık çalışanları gözlük kullanacağı için çalışma yaparken, buharlanma sorunu yaşamıyorlar. Hava geçirmediği için gözlükteki buğulanmanın önüne geçiyoruz. Birçok yönden var olan maskelerden çok daha üstün olduğunu kanıtlamış" diye konuştu.

'DIŞ YÜZEYİ SU VE HAVA GEÇİRMEYEN BİR KATMAN'

Orta katmanın firmanın kendisinin yaptığı doğal bitki solüsyonundan oluştuğunu söyleyen Pektaş, "Maskemiz 3 katmandan oluşuyor. Dış yüzeydeki katmanımız su geçirmeyen hava geçiren bir katman. Orta katmanı bizim kendimizin hazırladığı solisyonlu katman, iç katman da yine su geçirmeyen bir katman. Fakat hava geçirmiyor. Dolayısıyla birçok sorunu çözmüş oluyoruz. Bir diğer artısı da ürünler tek tek ambalajlı. Kullanıcı ambalajı açtığı zaman ürünün temizliğinden ürünün gerçekten işe yarayıp yaramadığından emin oluyor. Diğer maskeler gibi 50 ya da 100'lü ambalajlarda değil hava almayan özel tasarlanmış ambalajlarda sunuluyor" dedi.

Malatya'da üretilen maske, 1 milyarın üzerinde sipariş aldı

Sağlık Bakanlığı, Ali Pektaş, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 09:16 Kaynak: DHA


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