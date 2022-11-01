Yer bilimci Naci Görür Malatya paylaşımı: 'Büyük deprem' uyarısı

Malatya dün akşam bir kez daha sallandı. Saat 21.34'te meydana gelen, merkez üssü Kavaklıdere- Pütürge olan depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 4, AFAD 4,1 olarak açıkladı. Yerin 5 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntının ardından Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir uyarı geldi. Prof. Görür Twitter hesabındaki paylaşımında 'büyük deprem' uyarısında bulundu.

GÖRÜR'DEN 'BÜYÜK DEPREM' UYARISI

Görür, "Kavaklıdere-Pütürge/Malatya'da 4,0 deprem oldu. Deprem DAF Zonunda. Her zaman söylediğim gibi, DAF'ın GB'ya doğru kırılarak büyük depremi Çelikhan-Ekenek' e doğru taşıyacağını düşünüyorum. Bu yörelerde İRAP planlarının ciddiyetle yapılması gereğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DAF STRES BİRİKTİRİYOR"

Öte yandan geçtiğimiz cuma akşamı Malatya Pütürge'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin hemen ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Daha önce ifade ettiğimiz gibi, DAF'ın bu kesimi stres biriktiriyor. Geçmiş olsun, sevgiyle" demişti.