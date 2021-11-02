Üye Girişi
Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK - Son Dakika

Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK

02.11.2021 16:18
Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK

Malatya Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasları gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere taşıma çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve kültürel mirasları gün yüzüne çıkararak gelecek nesillere taşıma çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Malatya'nın tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Battalgazi İlçesi Karahan Mahallesinde bulunan Selçuklu dönemi eserlerinden Usta Şagirt Kümbeti'nde çalışmalara başlandı.

Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından tescil edilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projeleri hazırlandıktan sonra ihalesi tamamlanan ve yer teslimi yapılan Usta Şagirt kümbetini ayağa kaldırmak için çalışmalara başlandı. Önümüzdeki yıl içerisinde bitirilmesi planlanan kümbet alanında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, kümbetteki çalışmaların tamamlanmasının ardından Usta Şagirt Kümbeti'nin vatandaşların ziyaretine açılacağını söyledi.

Usta Şagirt Kümbeti çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Bölgemizde bulunan tarihi eserlerin eski günlerde olduğu gibi ihtişamına kavuşturulması adına Malatya'da Taşhoran Kilisesinin restorasyon çalışmaları yapılarak tamamlandı. Venk Kilisesinin peyzaj projeleri hazırlandı çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan Kadıibrahim Camisinin projeleri hazırlandı tamamlandı ihale aşamasında. Usta Şagirt Kümbetinin projeleri tamamlandı. İhale süreci tamamlandı ve yer teslimi yapıldı. Restorasyon çalışmaları başlayacak. İnşallah hava şartları iyi gittiği takdirde bahar dönemine kadar belki de daha erken çalışmaları tamamlayıp hizmete açacağız" dedi.

Müellif firma yetkilisi İsmail Bozkuş ise restorasyon çalışmalarını bahar ayında tamamlayacaklarını söyledi.

Tarihi eserlerin ayağa kaldırılmasında büyük emekler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Karahan Mahalle Muhtarı Remzi Ongen, "Battalgazi bölgesinde ve birçok yerde tarihi eserleri Büyükşehir Belediye Başkanımız ayağa kaldırdı. Atıl durumda olan, hayvanların ve insanların tahrip ettiği eserleri başkanımız gün yüzüne çıkardı. İnşallah en kısa zamanda çalışmalar tamamlanacak. Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bir şehrin ve bir ülkenin geçmişiyle ancak anılacağını söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bir şehir, bir ülke geçmişiyle ancak anılır. Geçmişini bilmeyenin geleceğe güvenle bakması mümkün değildir. Biz, geçmişimizin tarihin bizlere yüklediği güzel mirası tekrar ayağa kaldırma noktasında göreve geldiğimiz süre içerisinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Özellikle Selçuklu eserleri olan ve Battalgazi'de bulunan gerek Ulu Cami, Nefsi Hatun Kümbeti, Kanlı Kümbet, Namazgah, Ahmet Turan, Emir Ömer, Sütlü Minare, Ak Minare, Karahan, Toptaşı Camileri, Emir Ömer Mescidi, bunların hepsi ayağa kaldırıldı. Kervansaray, surlar ayağa kaldırıldı.

Bundan sonraki süreçte de kümbetlerimiz ve türbelerimizin ayağa kaldırılması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Usta Şagirt Kümbeti, gerek Kırkkardeşler Mezarlığının ayağa kaldırılması noktasında ve diğer ilçe ve bölgelerimizde bulunan tescilli tarihi ve kültürel eserlerimizi ayağa kaldırma noktasında Büyükşehir Belediyemizin KUDEB birimi, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığıyla ortaklaşa yürütülen proje kapsamı içerisinde röleveleri ve restorasyon projeleri hazırlanarak ilgili kurulda onaylandı. İhale süreci başladıktan sonra ihale tamamlandı ve ilgili müellif firmaya ter teslimi yapıldı. İnşallah müellif firmamız bahar ayına kadar alanın çevre düzenlemesiyle birlikte kültür değerlerimize kazandırılması noktasında proje doğrultusunda güzel bir çalışma yapacaklar. Hemen akabinde Kırkkardeşler Mezarlığının ayağa kaldırılması noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bölgede bulunan Hasan Basri Türbesini daha önceden restore etmiştik. Hasan Basri Türbesinde sosyal donatılarla birlikte çalışma yapıldı. Usta Şagirt Kümbeti de aslına uygun bir şekilde restore edilecek ve kültürel mirasımıza dahil edilecek" diye konuştu.

Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK
Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK
Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK
Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK
Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu, Malatya, Toplum, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü 16:45 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi 16:28 Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor 16:19 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor
En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var 16:08 En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı 16:03 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı, cansız bedeni Harem'den çıkarıldı 15:48 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı, cansız bedeni Harem'den çıkarıldı
İnşaat işçileri yol kenarındaki çantanın içerisinde yeni doğmuş bebek buldu 15:18 İnşaat işçileri yol kenarındaki çantanın içerisinde yeni doğmuş bebek buldu Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! 15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!

Son Dakika Haberleri
16:44 2 kız çocuğunun yardım istediği Haydarcan, bıçaklanarak öldürüldü
16:35 Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli
16:28 Gülşen'in konserinde Galatasaray'a küfredildi! Korktuğu başına geldi
16:24 Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu
16:21 Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti
16:18 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor
16:14 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
16:07 En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
16:05 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı
16:02 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının tam kapasite seyirciyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı         
16:46
Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli Zincir marketlerden fahiş fiyat cezalarına tepki geldi: Ekonomik kayıp olarak görülmeli         
16:35
Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu         
16:24
AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak         
16:15
Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı         
16:06
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor         
15:59
Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı         
15:28
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü         
14:09
Rus medyası Rus medyası "TSK ansızın harekata başlayabilir" dedi, Bölgeye 150 asker gönderildi         
13:51
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama! 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama!         
11:04
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 16:51:43. #1.12#
SON DAKİKA: Restorasyon çalışmalarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Gürkan, USTA ŞAGİRT KÜMBETİ KÜLTÜREL MİRASIMIZA DÂHİL EDİLECEK - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement