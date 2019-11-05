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Malatya'da 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' programı

6 saat önce

MÜSİAD Malatya Şubesi ve İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' programı sonunda 75 kursiyer belgelerini alacak.

Malatya'da 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' programı, System.String[]

MÜSİAD Malatya Şubesi ve İŞKUR Malatya İl Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi' programı sonunda 75 kursiyer belgelerini alacak.


MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından her yıl düzenlenen ve Genç MÜSİAD'ın da katkı sunduğu 'Uygulamalı Girişimcilik Eğitim programı' bu yılda İŞKUR İşbirliği ile başladı. 14 Kasım'a kadar devam edecek eğitimlere ise 75 kursiyer katılıyor.


MÜSİAD Malatya Konferans Salonunda gerçekleşen eğitimlere katılan İŞKUR Müdürü Vahap Toman, üretmenin önemine değinerek "Üretmezseniz başkasına köle olursunuz. Bu memleketin üreticiye, müteşebbise ihtiyacı var. Hepimiz bir çarkın dişleriyiz, bir diş kırılırsa bu çark durur. Cesaretli olun, bizim sizden büyük beklentimiz var" ifadelerine yer verdi.


MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Boyraz ise yaptığı konuşmada, "Dileğimiz bu eğitimler sonucunda sertifikalarını alan kursiyerler tarafından güzel projelerin hazırlanarak KOSGEB desteklerinden yararlanmaları, kuracakları iş yerlerinde ülke ekonomisine katkı sunmaları, yanlarında istihdam edecekleri kişilerden dolayı ülkemizin işsizlik sorununun yükünü hafifletmeleridir" dedi.


Eğitime katılan tüm kursiyerleri şimdiden birer işveren olarak görmek istediğini ifade eden Boyraz, "Bu eğitim programımızın hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz eder. Başta bizleri kırmayıp bugün bizlerle olan İŞKUR Müdürümüz Vavap beye, kıymetli hocamıza ve siz katılımcılara teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Malatya, İŞKUR, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:20 Kaynak: İHA
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