Üye Girişi
Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak - Son Dakika

Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak

28.01.2022 16:08

Malatya'da, Fırat Kalkınma Ajansınca dezavantajlı kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projenin tanıtımı yapıldı.

Malatya'da, Fırat Kalkınma Ajansınca dezavantajlı kadınlar ile gençlerin iş gücüne katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen projenin tanıtımı yapıldı.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanıyla yürütülen "TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İş Gücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu Konferansı", Fırat Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde bir otelde düzenlendi.

Konferansa çevrim içi katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, kalkınma ajanslarının, bölgelerin kalkınmasında lokomotif görev üstlenen temel kurumlar olduğunu söyledi.

Kalkınma ajanslarının, kaynakların yerinde, etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için kurulduğunu belirten Yeniçeri, "Ajanslara kuruluşundan bugüne kadar toplam 58 bin 460 proje başvurusunda bulunulmuş, 23 bin 267 projeyle destek sözleşmesi imzalanmış. Bu projelere ajanslar tarafından 2021 fiyatlarıyla 9,6 milyar Türk lirası mali destek sağlanmış. Yararlanıcılarımızın eş finansmanı dahil edildiğinde 16,8 milyar Türk lirası tutarında bir kaynak harekete geçirilmiş." diye konuştu.

Yeniçeri, bölgelerin uluslararası fonlardan yararlanma kabiliyetini artırma ve dış finansman kaynaklarından daha fazla istifade etmesini sağlamak için çalışmalar yapan ajansların uluslararası fonların kullanımında da aktif rol aldığını dile getirdi.

Projenin bütçesinin yüzde 85'i AB'den

Malatya Valisi Aydın Baruş da proje vesilesiyle birçok kadın ve gencin iş gücü piyasasına aktif şekilde katılım sağlayacağını belirtti.

Baruş, "Yaklaşık 4 milyon avro olan operasyonun bütçesinin yüzde 85'i AB tarafından karşılanacak, yüzde 15'i ise ajansımız tarafından finanse edilecek. TRB1 Bölgesi'ndeki gelir düzeyi az olan kadın ve gençler arasından seçilecek katılımcıların iş gücü piyasasına dahil edilmesini teşvik edecek operasyon aracılığıyla işsizliğin ve buna bağlı olarak oluşan yoksulluğun önüne geçilmeye çalışılacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Bülent Tüfenkci ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Başkanlığı Daire Başkanı Osman Murat Çetin, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomi ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Angel Gutierrez Hıdalgo de Quintana da programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi, kayısı hediye edildi.

Proje kapsamında, dar gelirli kadınlar ile 18-35 yaş arasındaki yetişkinlere mesleki eğitim verilmesi ve bu kişilerin iş gücüne katılımlarının sağlanması planlanıyor.

Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak
Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak
Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak
Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak
Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak
Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak
Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Malatya, Türkiye, Fırat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak - Son Dakika


Takside sevgilisini öldüren caninin elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldığı anlar ortaya çıktı Takside sevgilisini öldüren caninin elini kolunu sallayarak olay yerinden ayrıldığı anlar ortaya çıktı         
17:25
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü İçine şeytan kaçtığını iddia ettiği ablasını 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
15:43
Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş! Eski belediye başkanı evinde kölelik sistemi kurmuş! İşleri biten işçileri hücreye kapatıyormuş!         
15:40
Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenaze töreninde "keşke ben ölseydim" diyerek gözyaşı döktü         
15:31
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti nasıl işlendi? Zanlılar olay anını saniye saniye anlattı!         
14:54
Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir Akaryakıt piyasasını korkutan gelişme: Brent petrol 8 yıl sonra 90 doları gördü! Akaryakıta her an zam gelebilir         
14:41
Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar! Galatasaray taraftarı maç izlemek için hazırlandı ama hayal kırıklığına uğradı! Maçın yayınını hiçbir yerde bulamadılar!         
14:35
Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu Ronaldo'dan sevgilisine büyük jest! Aşk karesi sosyal medyada gündem oldu         
13:45
Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri! Yolun ortasında duran adamı infaz ettiler! ABD polislerinin skandal görüntüleri!         
13:36
Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim Avukat Mahmutyazıcıoğlu uğurlanıyor! Ece Erken'den erken yiten eşe veda: Keşke ben ölseydim         
12:55
Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor Gençler arasındaki tehlikeli akıma uzmanlardan uyarı: 72 saat içinde müdahale edilmezse dokuyu öldürüyor         
12:53
Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı Burak Elmas, Ali Koç'un hayalini gerçekleştirdi! Kimsenin cesaret edemediği devrimi başlattı         
12:43
Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura Eve gelen fatura çok sinirlendirdi! Seray Sever sosyal medyadan isyan etti: 150 metrekare eve gelen fatura         
12:09
Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira'nın koltuğu sonunda doldu! Löw artık Fenerbahçe'nin yeni hocası         
12:00
Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu Karagümrük alıyor! Taraftarın gitsin diye dua ettiği Max Meyer'e talip oldu         
11:04
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04

Son Dakika Haberleri
17:18 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak
17:04 Acun yeni hocayı tanıtırken bombayı patlattı
17:02 Ünlü avukat, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı çıktı
16:59 Cenazede birlik oldular! Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi ve Ece Erken yan yana yürüdü
16:51 Ekonomistler enflasyonun ocak ayında yüzde 10,09 artmasını bekliyor
16:51 Vefat eden eşinin üzüntüsüne dayanamayıp, intihar etti
16:41 Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu
16:37 Asiye'den güzel haber geldi! İşitme sorunu giderildi, haftaya taburcu olacak
16:28 ABD'de yaşayan adam çiğ et yiyerek ne kadar hayatta kalabileceğini ölçüyor
16:26 Kurtlar Vadisi'nin yerini alacağı söylenen Yalnız Kurt bugün başlıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 17:28:31. #1.11#
SON DAKİKA: Dezavantajlı kadın ve gençler iş sahibi olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement