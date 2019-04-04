Son Dakika Haberleri: Malatya'da "Uyuma" Uygulaması Anlatıldı

Malatya'da "Uyuma" Uygulaması Anlatıldı

37 dakika önce

Malatya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan "UYUMA" uygulamasının tanıtımı yapıldı.

Malatya'da
Malatya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan "UYUMA" uygulamasının tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hasan Solak, gazetecilere, İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "UYUMA" isimli mobil uygulamasını anlattı.

Solak, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla etkin mücadele konusunda vatandaşların desteğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Vatandaşlar UYUMA uygulamasını telefonlarına indirerek, şahit oldukları uyuşturucu madde alışverişlerini bu uygulama ile ihbar edebiliyor. Uygulamayı kullanan ve ihbarda bulunan vatandaşların kimlik bilgileri ise gizli tutuluyor. Uygulamayı kullanan kişi, şahit olduğu uyuşturucu madde alışverişinin fotoğrafını çekerek yine uygulama üzerinden gönderiyor. Tabii ihbarı yapılan telefonun konum bilgisinin açık olması gerekiyor ki en yakın ekibimiz kısa sürede müdahale edebilsin."

Solak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kente bu yılın ilk 3 ayında 2 bin 10 kişiye uyuşturucuya karşı farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim verdiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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