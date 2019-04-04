Malatya'da "Uyuma" Uygulaması Anlatıldı
37 dakika önce
Malatya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan "UYUMA" uygulamasının tanıtımı yapıldı.
Malatya
'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında tek tuşla ihbarda bulunmaya imkan tanıyan "UYUMA" uygulamasının tanıtımı yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hasan Solak
, gazetecilere, İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen "UYUMA" isimli mobil uygulamasını anlattı.
Solak, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarıyla etkin mücadele konusunda vatandaşların desteğinin önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlar UYUMA uygulamasını telefonlarına indirerek, şahit oldukları uyuşturucu madde alışverişlerini bu uygulama ile ihbar edebiliyor. Uygulamayı kullanan ve ihbarda bulunan vatandaşların kimlik bilgileri ise gizli tutuluyor. Uygulamayı kullanan kişi, şahit olduğu uyuşturucu madde alışverişinin fotoğrafını çekerek yine uygulama üzerinden gönderiyor. Tabii ihbarı yapılan telefonun konum bilgisinin açık olması gerekiyor ki en yakın ekibimiz kısa sürede müdahale edebilsin."
Solak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak kente bu yılın ilk 3 ayında 2 bin 10 kişiye uyuşturucuya karşı farkındalığı arttırmak amacıyla eğitim verdiklerini kaydetti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Fırçayla Sokakları Temizledi
Uçan Polisin, Torbacılara Geçit Vermediği Anlar Kameraya Yansıdı
Adıyamanlı Vatandaşın Duvarından 200 Milyon Yıllık Ammonit Fosili Çıktı!
Tanzim Satışta Yeni Aşamaya Geçiliyor! 700 Ürün İnternetten Satılacak