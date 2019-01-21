Malatya'da Uyuşturucu Hap ve Silah Ele Geçirildi
51 dakika önce
Malatya'da bir evde 8 bin 209 uyuşturucu hap ve av tüfeği ele getirildi.
Malatya
'da bir evde 8 bin 209 uyuşturucu hap ve av tüfeği ele getirildi.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi
ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada bir evde çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap ile silah olduğu bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Savcılığından alınan kararın ardından söz konusu adreste arama yapan ekipler, 8 bin 209 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait şarjör ve 4 dolu fişek ele geçirdi.
Malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:59 Kaynak: AA
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