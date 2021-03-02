Malatya'da uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Araçta arama yapan ekipler, 6 gram esrar, 229 uyuşturucu hap, 1 gram sentetik uyuşturucu ile bir av tüfeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılın denetimlerde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil kovalamaca neticesinde durduruldu.

Malatya'da asayiş uygulamasında 229 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ajdar, kendisini programına davet eden Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro talep etti