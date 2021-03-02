Malatya'da uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da asayiş uygulamasında 229 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılın denetimlerde dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil kovalamaca neticesinde durduruldu.
Araçta arama yapan ekipler, 6 gram esrar, 229 uyuşturucu hap, 1 gram sentetik uyuşturucu ile bir av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli D.E.Ç, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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